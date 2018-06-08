4 KATLI BİNADA DOĞAL GAZ PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI: 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması sonucu 4 katlı binada yangın çıktı. Yangında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Doğal gaz patlaması sonrası çıktığı belirtilen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
4 KATLI BİNADA DOĞAL GAZ PATLAMASI
Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında ilk belirlemelere doğal gaz patlaması meydana geldi.
PATLAMA SONRASI BİNADA YANGIN ÇIKTI
Patlama sonrası alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Yangında Suriyeli olduğu belirtilen 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye alevlere müdahale etti. olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Beştepe'den Cami Kapatma Kararı Alan Avusturya'ya İlk Tepki: Irkçı Dalganın Sonucudur
- Bir Harf Yüzünden 7 Yıldır Emekli Olamayan Kadın, Erdoğan'dan Yardım İstedi
- Çiftlik Bank Vurgununda 322 Milyon Lira Ortadan Kayboldu
- Muhalif Gazeteci Fetö Propagandasından Gözaltına Alındı
- Erdoğan Demirören Kimdir?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suç Örgütü Lideri 100 Bin Avro İçin 71 Sığınmacının Ölümüne Göz Yumdu!
- İslam Karşıtı Pegida, Toplanan Kalabalığı Görünce Türk Camisi Önünde Domuz Çevirmekten Vazgeçti
- İsrail'i Ayağa Kaldıran Kavga! Tek Suçlu Sensin
- Genç Adam Kafasını Kestiği Yılan Tarafından Isırıldı, Ölümden Döndü
- Cinsel İlişki Tarikatı Liderinin Sağ Kolu Yaşanan Skandalları Anlatı: Kız Arkadaşımla Bile Yattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar