Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Doğal gaz patlaması sonrası çıktığı belirtilen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

4 KATLI BİNADA DOĞAL GAZ PATLAMASI

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında ilk belirlemelere doğal gaz patlaması meydana geldi.

PATLAMA SONRASI BİNADA YANGIN ÇIKTI

Patlama sonrası alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yangında Suriyeli olduğu belirtilen 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye alevlere müdahale etti. olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: haberinburada