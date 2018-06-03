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4 erkek, barda sızan genç kızı tecavüz etmek için kucaklayıp götürdü

4 ERKEK, BARDA SIZAN GENÇ KIZI TECAVÜZ ETMEK İÇİN KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜ

Tayland'da Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bara giden kadın, 4 erkeğin toplu tecavüzüne uğradıktan sonra vahşice öldürülürken bardan çıkış anları güvenlik kameralarına takıldı

Tarih : 03 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : 4 Erkek, Barda Sızan Genç Kızı Tecavüz Etmek İçin Kucaklayıp Götürdü(9/10)5

21 yaşındaki Nong Gift, arkadaşlarıyla birlikte Tayland'ın Chanthaburi bölgesindeki bir barda, Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.

BARDA SIZDI

Arkadaşları barı terk edince genç kadın bir başka grupla birlikte eğlenmeye başladı. Gruptaki dört erkek, sızan Nong Gift'i bir kadın arkadaşlarının yardımıyla bardan dışarı çıkardı.

ALIP GÖTÜREN GRUP TECAVÜZ ETTİ

Yerel basındaki haberlere göre; daha sonra bu erkeklerin toplu tecavüzüne uğrayan kadın, dövülerek öldürüldü.

KADINI GÖTÜRDÜKLERİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA

Bu dört erkeği tutuklayan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Güvenlik kameraları zanlıların kadınla birlikte bardan çıkışını gösterirken, polis de gruba olay yerinde canlandırma yaptırttı.

Maktulün akrabaları, zanlıların Nong Gift'e uyuşturucu vererek bayılttığını öne sürdü.







 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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