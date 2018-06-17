Çok Az Kişi Biliyor! İşte Babalar Günü'nün Yürek Burkan Hikayesi
Mehmetçik Adım Adım Kandil'e İlerliyor! 39 Kilometre Kaldı
4 Ayda Biriktirdikleri 1 Dakikada Ellerinden Uçup Gitti
Bakan'dan İddialı Yerli Otomobil Çıkışı: Milyon Sipariş Alırız
Nagatomo'nun Galatasaray Görüşmelerinden Haberi Yok
Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin Trabzonspor'a 8 Futbolcu Önerecek: Birini Seçin
Marketteki Patlama Mahalle Sakinlerine Korku Dolu Anlar Yaşattı
Aleyna Tilki'nin Şoke Eden Videosu! Görüntüler Sosyal Medyayı Salladı
Bir Vahşet Haberi De Zonguldak'tan! Sahilde, Boğazı İple Sıkılmış Köpek Ölüsü Bulundu
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Öğle Saatlerine Kadar Sürecek
'birkaç Gün İçinde İyi Haberim Var' Dediği Gelişmeyi Yayında Duyurdu
Yeğenine Sinirlenen Kadın Kendi Evini Ateşe Verdi!
Tsk Sayı Verdi! Kandil'de Pkk'ya Ağır Darbe
Tatilcilerin Dönüş Trafiği Tem'i Kilitledi!
Sahte Belgelerle Darbe Girişiminin Gerçek Olmadığı Paylaşımı Yapan İftiracı Genç Gözaltına Alındı
Binlerce Emekliye Kötü Haber! Ödeme Yapılmayacak
Messi'nin Kaçırdığı Penaltıdan Sonra İsrail'den Şaşırtan Yorum
Demet Akalın Vantilatörün Azizliğine Uğradı
20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
Dünya Kupasında Hırvatistan, Nijerya'yı Rahat Geçti: 2-0

4 ayda biriktirdikleri 1 dakikada ellerinden uçup gitti

4 AYDA BİRİKTİRDİKLERİ 1 DAKİKADA ELLERİNDEN UÇUP GİTTİ

Mersin'den akrabalarına bayram ziyareti için geldikleri Adana'da içinde 3 bin lira para ve kıyafetlerinin bulunduğu çantaları çalınan Suriyeli çift, çocuklarıyla kaldırımda oturarak ağladı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : 4 Ayda Biriktirdikleri 1 Dakikada Ellerinden Uçup Gitti(10/10)6

Mersin'den akrabalarına bayram ziyareti için geldikleri Adana'da içinde 3 bin lira para ve kıyafetlerinin bulunduğu çantaları çalınan Suriyeli çift, çocuklarıyla kaldırımda oturarak ağladı. Günlük 50 liraya tarım işçiliği yaparak ailesini geçindirdiğini söyleyen Necib Aldubmecid, "O parayı biriktirmek için, 4 ay uğraştım" dedi.

3 BİN LİRA NAKİT PARA BULUNAN ÇANTA OTOGARDA ÇALINDI

Seyhan İlçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen olayda ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Türkiye'de Mersin'e yerleşen Necib Aldubmecid (28), eşi Dua Yasin (23) çifti, kızları Beyen (2) ve oğulları Muhammed Aldubmecid (1) ile birlikte akrabalarını ziyaret etmek için Adana'ya geldi. Çiftin, içerisinde 3 bin lira nakit para ve günlük kıyafetlerinin bulunduğu çanta, otogarda çalındı. Ne yapacaklarını bilemeyen aile, parasız kalınca polise başvurdu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kaldırıma oturarak polisin gelmesini bekleyen çift, gözyaşlarını tutamadı. Necib Aldubmecid (28) ve eşi Dua Yasin, bebek arabasına koydukları iki çocuklarıyla 40 derece sıcakta, polisi bekledi. Necib Aldubmecid, "O parayı biriktirmek için 4 ay çalıştım. Bebek arabasını açarken 1 dakikada çalmışlar. Şimdi ne yapacağım? Parasız ortada kaldık. Evimize geride dönemeyiz" diyerek ağladı. Anne Dua, ağlayan bebeklerine süt ve su verip susturmaya çalıştı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI BİR ANLIK DALGINLIKLA UNUTTULAR

Gelen polis, babanın ifadesini alarak, çantayı çalan kişilerin eşgalini belirledi. Karakola götürülürken 2 yaşındaki çocuklarını da bir anlık dalgınlıkla unutan Suriyeliler, polisin uyarısıyla çocuklarını alıp, hırsız ya da hırsızlardan şikayetçi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 4  Ayda  Biriktirdikleri  1  Dakikada  Ellerinden  Uçup  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER