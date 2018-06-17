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39 yaşındaki Marquez, Dünya Kupası tarihine geçti!

39 YAŞINDAKİ MARQUEZ, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ!

Meksika'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan 39 yaşındaki Rafael Marquez, 5 farklı Dünya Kupasında forma giyerek tarihe geçti.

Tarih : 17 Haziran 2018, 23:40
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2018 Dünya Kupası E Grubunda Meksika, Almanya'yı 1-0 yenerek tarihi bir galibiyet aldı.

Zorlu mücadelenin ikinci yarısında Andres Guardado'nun yerine oyuna dahil olan 39 yaşındaki Rafael Marquez, beş farklı Dünya Kupasında forma giyerek tarihe geçti.

ANTONIO CARBAJAL VE LOTHAR MATTHAUS'UN REKORUNA ORTAK OLDU

Tecrübeli futbolcu Rafael Marquez, Meksika'nın efsanesi Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) ve Alman simgesi Lothar Matthaus'un (1982, 1986, 1990, 1994, 1998) rekoruna ortak oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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