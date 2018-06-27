300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANIP HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI
Muğla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Genç sürücü mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.
Muğla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Genç sürücü mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.
300 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Datça-Marmaris Karayolu Balıkaşıran Mevkii'nde meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden İrfan Aydın yönetimindeki 48 ADB 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
KAZAYI YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER FARK ETTİ
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri uçuruma yuvarlanan otomobildeki Aydın'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aydın, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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