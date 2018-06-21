3 ilden 3 ayrı erkek vahşeti haberi geldi. Gaziantep'te Eyyüp Yakar, boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi bastı. Rastgele ateş açan Yakar eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü. Manisa'da Erkan Tankız, bir ay önce boşandığı Döne Aksu'yu, öldürdü. İstanbul'da ise psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehdin E., 2 yaşındaki kızı ile eşi Nurşen E.'yi boğarak öldürdü.

GAZİANTEP

DAMAT DEHŞET SAÇTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Gaziantep'in Nizip İlçesi'ne bağlı Bahçeli Köyü'nde bir çocuk babası Eyyüp Yakar (27), boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı kayınpederinin evini bastı. Pompalı tüfekle rastgele ateş açan Yakar, eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü, kayınbiraderini de yaraladıktan sonra 1 yaşındaki kızını alarak kaçtı. Daha sonra yakalanan Yakar, tutuklandı.

Gazete Habertürk'ten Yusuf Kılıç'ın haberine göre bir süredir işsiz olan güvenlik görevlisi Eyyüp Yakar ile 2 yıl önce evlendiği Gülşen (24) arasında 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavgalar yaşanmaya başladı. Genç kadın, kızını da alarak babası Bekir Köse'nin Bahçeli Köyü'ndeki evine döndü. Gülşen Yakar'ın boşanma davası açması üzerine Eyyüp Yakar kızının velayetini istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Dün görülecek duruşma öncesinde kayınpederinin evine giden Eyyüp Yakar, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Yakar'ın açtığı ateş sonucu eşi Gülşen, kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse (42) hayatını kaybetti, kayınbiraderi Yunus Köse (22) yaralandı. Saldırgan kızını da yanına alarak kaçtı. MOBESE kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, Eyyüp Yakar ve kızının yerini tespit etti. 1 yaşındaki kızı yakınlarına teslim edilirken, Yakar tutuklandı.

ÖLÜ NUMARASI YAPTI

Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevkedilen Yunus Köse'nin ise katliamdan ölü numarası yaparak kurtulduğu belirlendi. Köse'nin tüfekten çıkan saçmalarla yaralandıktan sonra hareketsiz şekilde bekleyip ölü taklidi yaptığı ve eniştesi Eyyüp Yakar'ın kızını alıp evden ayrılmasının ardından komşularından yardım istediği ortaya çıktı.

MANİSA

BOŞANDIĞI EŞİNİN CANINA KIYDI

DHA'nın haberine göre Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde yaşayan Erkan Tankız (34), şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir ay önce boşandığı ve tekrar bir araya gelmek istediği Döne Aksu'yu (28), olumsuz yanıt alınca av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Emlakçı Tankız, dün sabah saat 07.00 sıralarında, boşandığı, 1 çocuğunun annesi Döne Aksu ile tekrar bir araya gelme konusunu konuşmak için evine gitti. Ancak Aksu'nun kendisiyle görüşmek istemedi. Bunun üzerine Tankız, yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Döne Aksu, olay yerinde öldü. Olay yerinden kaçan Erkan Tankız'ın yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL

EŞİNİ VE KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İstanbul, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde evlerinde 2 yaşındaki kızı Ecrin E. ve 19 yaşındaki eşi Nurşen E. ile yaşayan Mehdin E. iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğunu ailesine anlatarak yardım istedi. 2 gün boyunca uyuyamayan Mehdin E., gece intihar etmeye kalkıştı. Jiletle sol göğsünün altını kesen Mehdin E., bıçakla kesiği biraz daha derinleştirdi. Cep telefonu şarj kablosu ile kendisini boğmaya da çalışan Mehdin E. bıçak yarasıyla öleceğini düşünerek, karısı ve çocuğunu da öldürme kararı aldı. Mehdin E., önce yatakta 2 yaşındaki kızı ile birlikte uyuyan eşi Nurşen E.yi, daha sonra da kızı Ecrin'i boğarak öldürdü.

POLİSTEKİ SUÇU KABARIK

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Mehdin E. sabah saat 06.00 sıralarında ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızın öldüğünü, Mehdin E.'nin de yaralarının yüzeysel olduğunu görünce polisi aradı. Anne ve kızın cesetleri Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Mehdin E. de aynı hastanede tedavi altına alındı. Mehdin E. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 3 kanlı bıçak, 3 kanlı jilet ve 1 kanlı tığa incelenmek üzere el konuldu. Mehdin E.'nin, 6 kardeşiyle birlikte su tesisatı işiyle uğraştığı, ailesine ait 3 katlı binada kendi dairesinde yaşadığı öğrenildi. Mehdin E.'nin halasının torunu olan eşi Nurşen E. ile 3 yıl önce evlendiği, herhangi bir psikolojik raporunun olmadığı tespit edildi. Mehdin E.'nin kasten yaralama, çocuğun kaçırılması, hırsızlık ve uyuşturucu bulundurma suçlarından poliste kaydının olduğu belirlendi.

Kaynak: haberinburada