ADANA'da saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş yolunda karnına aldığı 3 bıçak darbesiyle hastaneye gitmek için 45 kilometre otomobil kullanan Özkan Genç (26), yolda kendisini durduran polislerce çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"DUR" İHTARINA UYMADI

İçerisinde 2 kişinin bulunduğu 01 EBP 26 plakalı otomobil, Doğankent Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisin plakasını anons ettiği otomobil, Akdeniz Mahallesi'nde önlem alan başka ekiplerce durduruldu.

YARALI OLARAK 45 KM ARAÇ KULLANMIŞ

Ekipler, sürücü Özkan Genç ile yanındaki 3 aylık hamile olduğu belirtilen eşini araçtan indirdi. Karnından 3 bıçak darbesi aldığını söyleyen Genç'in aşırı kan kaybettiği ve hastaneye gitmeye çalıştığı anlaşıldı. Yaklaşık 45 kilometre otomobil kullanan Özkan Genç, polislerin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYINBİRADERİNİN KAVGASINI AYIRIRKEN BIÇAKLANMIŞ

Genç'in, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde kayınbiraderinin kimliği belirsiz kişilerle yaptığı kavgayı ayırırken bıçaklandığı belirlendi. Olayın jandarma bölgesinde meydana geldiği saptayan polis, ilgili birimlere durumu bildirdi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tedavisi devam eden Genç'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada