Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 buçuk yıl önce 2 çocuğun, geçtiğimiz aylarda da köy muhtarının kaybolduğu Kelkit Çayı'na 7 yaşında bir çocuk daha düştü ve kayboldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynarken Kelkit Çayı kenarına kaçan topunu almak için giden 7 yaşındaki Halil Karaçam kayboldu.

300 METREDEN KELKİT ÇAYININ KENARINA DÜŞTÜ

Olay, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi parkında meydana geldi. Hayrettin ve Sevim çiftinin 3 çocuğundun 2'ncisi olan Halil Karaçam, arkadaşları ile birlikte çocuk parkında top oynamaya başladı. Bu sırada çocukların oynadığı top, parkın tel örgülerini aşarak yaklaşık 300 metre aşağıda bulunan Kelkit Çayı'nın kenarına düştü.

ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Topu almak için giden Halil Karaçam aradan bir süre geçmesine rağmen geri dönmedi. Bunun üzerine arkadaşları Kelkit Çayı kenarına gitti. Halil'i orada göremeyince durumu ailelerine haber verdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri de harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve ilçe sakinleri çayın etrafında çocuğu aramaya başladı. Ancak aramalar sonuç vermedi. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmaları sonlandırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH DEVAM EDECEK

Çocuğun Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirilirken, Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya barajının kapakları akşam saatlerinde kapatıldı. Arama çalışmaları su seviyesinin düşürülmesiyle yarın sabah yeniden başlatılacak. Arama çalışmaları için bölgeye AFAD, UMKE, Emniyet ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çağrıldı.

2 ÇOCUK VE KÖY MUHTARI DA KAYBOLMUŞTU

Hatırlanacağı gibi 2 buçuk yıl önce yine Kelkit Çayı'nda 2 çocuk kaybolmuş, geçtiğimiz ay kayıp çocuklardan 8 yaşındaki Bayram Erol'a ait kemik parçaları bulunmuştu. Aynı şekilde 1 buçuk ay önce gerçekleşen trafik kazası sonrasında Kelkit Çayına uçan arabada bulunamayan köy muhtarı 39 yaşındaki Ayhan Cebe için de çay üzerinde arama çalışmaları yapılmaya devam ediliyordu.

Kaynak: haberinburada