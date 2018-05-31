27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ'NE İLİŞKİN KESİN ADAY LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE
24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.
33 MİLLETVEKİLİ ADAYI DEĞİŞTİ
Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.
Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.
PARTİLERE GÖRE EN FAZLA DEĞİŞİKLİK HDP'DE YAŞANDI
AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.
Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı. Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
- Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
- Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
- Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
- Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
- Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
- Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
- Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar