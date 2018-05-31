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27. dönem milletvekili genel seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi resmi gazete'de

27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ'NE İLİŞKİN KESİN ADAY LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 08:10
Puan Ver : 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne İlişkin Kesin Aday Listesi Resmi Gazete'de(6/10)7


Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.



33 MİLLETVEKİLİ ADAYI DEĞİŞTİ



Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.



Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.



PARTİLERE GÖRE EN FAZLA DEĞİŞİKLİK HDP'DE YAŞANDI



AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.



Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı. Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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