Erdoğan'ın masasındaki ankette AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP oy oranları ve milletvekili sayıları il il listelenmiş. Buna göre 24 Haziran'da partiler bakın kaç milletvekili çıkarıyor.

İSTANBUL'DA AK PARTİ'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ DEVAM EDİYOR

İstanbul 1. Bölgede (35 milletvekili) :

AK Parti yüzde 44.9 ile 16 milletvekili çıkarırken, CHP yüzde 34.2 ile 12, MHP yüzde 5.6 ile 2, HDP 8.4 ile 3, İP ise yüzde 5.6 ile 2 milletvekili alıyor. Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 49.3, İnce yüzde 34.6, Akşener yüzde 6.7 oy alıyor…

İstanbul 2. Bölge (29 milletvekili) :

AK Parti yüzde 43.3 ile 13, CHP yüzde 27.6 ile 9, MHP yüzde 6.6 ile 2, HDP yüzde 11.2 ile 3, İP ise yüzde 8.6 ile 2 milletvekili çıkarıyor. Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 49.1, İnce yüzde 30, Akşener yüzde 7.9…

İstanbul 3. Bölge (34 milletvekili) :

AK Parti yüzde 45.1 ile 16, CHP yüzde 28.3 ile 11, MHP yüzde 5.2 ile 1, HDP yüzde 12.1 ile 4, İP yüzde 7.4 ile 2 milletvekili. Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 50.4, İnce 29.2, Akşener ise yüzde 7.9.

ANKARA'DA BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANACAK

Ankara 1. Bölge (13 milletvekili) :

AK Parti yüzde 37.2 ile 6, CHP yüzde 43.5 ile 6, İP yüzde 9.2 ile 1 milletvekili. Cumhurbaşkanlığında; Erdoğan yüzde 40.4, İnce yüzde 44.5, Akşener ise yüzde 11.3 oy oranına sahip…

Ankara 2. Bölge (11 milletvekili) :

AK Parti yüzde 53.7 ile 7, CHP yüzde 20.7 ile 2, MHP 9.8 ile 1, İP yüzde 11.1 ile 1 milletvekili. Cumhurbaşkanlığında; Erdoğan yüzde 60.5, İnce yüzde 21.9, Akşener yüzde 12.2…

Ankara 3.Bölge (12 milletvekili) :

AK Parti 6, CHP 3, MHP 1 İP yüzde 11.2 ile 2 milletvekili çıkarıyor. Cumhurbaşkanlığında oy dağılımı :

Erdoğan yüzde 58.2, İnce yüzde 23.3, Akşener yüzde 13.5…

CHP İZMİR'DE YİNE ÖNDE GİDİYOR

İzmir 1. Bölge(14 milletvekili) :

AK Parti yüzde 27.6 ile 4, CHP yüzde 45.9 ile 6, MHP yüzde 6 1, HDP yüzde 10.5 ile 1, İP yüzde 9.6 ile 2 milletvekili alıyor.. Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 31.7, İnce yüzde 48.7, Akşener yüzde 9.6…

İzmir 2. Bölge (14 milletvekili) :

AK Parti yüzde 29.6 ile 4, CHP yüzde 40.2 ile 6, MHP yüzde 7 ile 1,HDP yüzde 7.6 ile 1, İP yüzde 14.2 ile 2 milletvekili.. Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 35.6, İnce yüzde 41.4, Akşener yüzde 14.7…

İYİ PARTİ, BURSA'DAN 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARABİLİR

Bursa 1. Bölge ( 10 milletvekili) :

AK Parti yüzde 46.4 ile 6, CHP yüzde 30.9 ile 3 milletvekili alıyor. Diğer milletvekilliği yüzde 10.3 ile İP'ye gidiyor. Cumhurbaşkanlığı;Erdoğan yüzde 51.7,İnce yüzde 32.4,Akşener yüzde 11.3

Bursa 2. Bölge (10 milletvekili) :

AK Parti yüzde 51.8 ile 6, CHP yüzde 22.5 ile 2, MHP yüzde 8.2, İP de yüzde 11.1 ile 1'er milletvekili…

Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 60.5,İnce yüzde 24.1,Akşener yüzde 9.9

AK PARTİ, KONYA'DA BÜYÜK BİR ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAK

Konya (15 milletvekili var) seçim anketi sonuçları :

AK Parti yüzde 71.2 ile 11, CHP 1, MHP 2, İP ise 1 milletvekili çıkarıyor… Cumhurbaşkanlığında ise Erdoğan yüzde 81.5 gibi yüksek bir oy oranı yakalıyor. Muharrem İnce yüzde 10…

AKŞENER, MEMLEKETİNDE 3. SIRADA KALDI

Kocaeli (13 milletvekili çıkarıyor) seçim anketi sonuçları :

AK Parti yüzde 50.7 ile 7, CHP yüzde 22.9 ile 4, MHP yüzde 7 ile 1, İP yüzde 9.7 ile 1 milletvekili… Cumhurbaşkanlığında Erdoğan yüzde 57.3, İnce yüzde 25.8, Akşener yüzde 10.2…

Kayseri (10 milletvekili) seçim anketi sonuçları :

AK Parti yüzde 61.5 ile 7 milletvekili çıkarırken, CHP yüzde 9.2, MHP yüzde 14, İP ise yüzde 11 ile 1'er milletvekili alıyor.. Cumhurbaşkanlığı yarışında ise Erdoğan yüzde 76.4, İnce yüzde 9.3, Akşener yüzde 11.7 oy alıyor…

MERSİN, 24 HAZİRAN'DA BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLACAK

Mersin (13 milletvekili çıkarıyor) seçim anketi sonuçları :

AK Parti yüzde 31.1 ile 4,CHP yüzde 29.7 ile 4, MHP yüzde 10.2 ile 2, HDP 2, İP1, çıkarıyor… Erdoğan yüzde 37.1, İnce yüzde 35.4…

MHP, BAHÇELİ'NİN MEMLEKETİNDEN 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR

Adana (15 vekil çıkarıyor) seçim anketi sonuçları :

AK Parti yüzde 38.5 ile 6, CHP yüzde 22.2 ile 4, MHP yüzde 11.1 ile 2, HDP yüzde 11.3 ile 1, İP yüzde 10.2 ile 2 milletvekili… Erdoğan yüzde 46.9, İnce yüzde 28.6, Akşener yüzde 11.7…

Gaziantep (14 vekil) seçim anketi sonuçları :

AK Parti yüzde 53.8 ile 8, CHP yüzde 17.3 ile 3, MHP yüzde 6.9 ile 1, HDP yüzde 11.4 ile 1, İP yüzde 8.7 ile 1 milletvekili çıkarıyor… Cumhurbaşkanlığında Erdoğan yüzde 60.3, İnce yüzde 17.6, Akşener yüzde 8.9 oy alıyor…

BAYKAL'IN MECLİS'E GİRMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Antalya seçim anketi sonuçları :

AK Parti yüzde 37.6 ile 6 CHP yüzde 28.5 ile 5 milletvekili alabiliyor. MHP yüzde 7.5 ile 1, HDP yüzde 6.1 ile 1, İyi Parti ise yüzde 16 ile 3 milletvekili sürprizi yapıyor. Cumhurbaşkanlığında ise Erdoğan yüzde 44.9, İnce yüzde 32.1, Akşener yüzde 15.3…

Ordu (6) :

AK Parti yüzde 60.5 ile 4, CHP yüzde 19.8 ile 2 milletvekili (AK Parti 5 olabilir) Cumhurbaşkanlığı ; Erdoğan yüzde 71.8, İnce yüzde 17.2…

Trabzon (6) :

AK Parti yüzde 69.3 ile 5, CHP yüzde 12.4 ile 1 ( İP veya CHP AK Parti'den bir milletvekili daha alabilir) Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 80.5, İnce yüzde 9.4…

Çorum(4) :

AK Parti Yüzde 58 ile 3 milletvekilliği alırken diğer milletvekilliğini CHP alıyor. Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 70 Muharrem İnce yüzde 15 oy alıyor.

Erzurum (6) :

6 milletvekili de yüzde 72.4 ile AK Parti'nin oluyor. Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 85, İnce yüzde 3.6, Akşener yüzde 6.8…

Balıkesir(9) :

AK Parti yüzde 43 oy oranı ile 4, CHP ise yüzde 30 oy oranı ile 3 vekillik alıyor. Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 54, İnce yüzde 22.

Aydın (8) :

AK Parti 3,CHP 3,MHP 1, İP 1 milletvekili

Düzce (3) :

AK Parti 3 milletvekili

Denizli (8) :

AK Parti 5, CHP 2, İP 1 milletvekili…

Edirne (4) :

AK Parti 1, CHP 2, İP 1 milletvekili

Çankırı (2):

AK Parti 2 milletvekili

Bolu (3):

AK Parti 2, CHP 1, İP 1 milletvekili

Osmaniye (4):

AK Parti 2, MHP 2 milletvekili

Isparta (3) :

AK Parti 3 milletvekili

Kastamonu(3) :

AK Parti 3 milletvekili

Sakarya (7):

Ak Parti 5, CHP 1, MHP 1 milletvekili

Sinop (2):

AK Parti 1, CHP 1 milletvekili

Tokat(5) :

AK Parti 4, CHP 1 milletvekili

Uşak (3) :

AK Parti 2, CHP 1 milletvekili

Gümüşhane(2) :

AK Parti 2 milletvekili..

Manisa(10) :

AK Parti 5, CHP 3, MHP1, İP 1 milletvekili

Nevşehir (3):

AK Parti 3 milletvekili

Çanakkale (4):

AK Parti 2, CHP 2 milletvekili…

Giresun (4)

AK Parti yüzde 61 ile 3, CHP yüzde 18.6 ile 1… Cumhurbaşkanlığı; Erdoğan yüzde 67.8, İnce yüzde 17.7, Akşener yüzde 8.9…

AK PARTİ 330 MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR

Anket sonucunda hangi partinin kaç milletvekili çıkaracak yönünde AK Parti AR GE Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazıldığı görülen raporun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verilmiş; Anket verilerine göre yapılan çalışmada AK Parti'nin şu an için 330 vekil çıkarabileceği ortaya çıkmaktadır.

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Kaynak: haberinburada