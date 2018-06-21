24 HAZİRAN ÖNCESİ REYTİNG SAVAŞININ GALİBİ BELLİ OLDU
24 Haziran seçimlerini 3 gün kala liderlerin TV programları tam gaz devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün gece ekranlarda seçmenin karşısına çıktı. Üç liderin katıldığı programların izlenme oranları açıklandı.
KILIÇDAROĞLU İLK 4'TE KENDİNE YER BULDU
Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Liderler Fox'ta programı seçim programları içinde en fazla izlenen program oldu. Program reytinglerde 4. sırada yer aldı.
BAHÇELİ 32. SIRADA YER ALDI
Kılıçdaroğlu'nu izlenme oranlarında Devlet Bahçeli takip etti. Kılıçdaroğlu'nun programının bitmesinden sonra Devlet Bahçeli ATV Özel yayınında ekranlarda yerini aldı. Bahçeli'nin katıldığı program reyting sıralamasında 32'nci sırada yer buldu.
BİNALİ YILDIRIM 45. SIRADA
Başbakan Yıldırım ise Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde İzmir'de TRT'nin konuğuydu. Başbakan'ın TRT HABER'de katıldığı program ise reyting sıralamasının 45'inci sırasında ancak kendine yer bulabildi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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