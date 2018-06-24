2018 FIFA Dünya Kupası verilen penaltı kararlarının fazlalığıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar oynanan 29 maçta 14 penaltı kararı verildi.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda geride kalan 29 maçta hakemler 14 kez penaltı noktasını gösterdi. Takımlar, kullandıkları 14 penaltı atışının 11'ni gole çevirdi.

2014'TE TOPLAM 13 PENALTI

2014'te Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda oynanan toplam 68 maçta 13 penaltı kararı verilmişti. Rusya'daki turnuvada henüz ikinci maçlar devam ederken bu sayının üzerine çıkılmış oldu.

Penaltı sayısının fazlalığında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de devreye girmesi etkili oldu.

Kaynak: haberinburada