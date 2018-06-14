Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitiren genç kızın aynı iş yerinde çalışan arkadaşı, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Onun yerine ben ölmüş olabilirdim" diyerek yaşanların sürpriz olmadığını ima etti

Ankara'da bir plazanın 20'nci katında düşerek yaşamını yitiren 23 yaşındaki Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisi Şule Çet'le aynı yerde çalışan N.Y. adlı gencin Instagram'da yaptığı "Onun yerine ben ölmüş olabilirdim" paylaşımı mahkemeye delil olarak sunuldu.

LÜKS PLAZALARIN BİRİNDEN DÜŞEN GENÇ KIZ İÇİN YENİ İDDİA

Gazi Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Şule Çet'in Ankara'nın lüks plazalarından birinin 20. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni iddia.Aynı işyerinde Şule'den 3 hafta önceye kadar çalışıp ayrılan N.Y. adlı genç kızın çığlığı yürek burktu.

ÖLÜMÜNDEN DUYDUĞU ÜZÜNTÜYÜ INSTAGRAMDA PAYLAŞTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre şüpheli Ç.A.'nın yanında çalışırken 3 hafta önce işi bırakan N.Y., Şule'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü ve bazı şüpheli noktaları Instagramda yazıya döktü. N.Y.'nin "tacize hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz" etiketiyle paylaştığı mesajı özetle şöyle:

İNSANLAR TACİZ EDEN YERİNE KADINI ELEŞTİRİYOR

"Üç hafta önce Şule'nin canına kıyıldığı yerde ben çalışıyordum. Ama bazı durum ve rahatsızlıklardan ötürü işi bıraktım. Bazen önsezilerim bana yön verir. Bugün haberi yapılan kişi ben olabilirdim. Bugün Şule'nin yerine ben ölmüş olabilirdim. Sen de olabilirdin. Görmezden gelme duyur, susma! Türkiye'de kadın olmak o kadar zor ki! Öyle iğrenç durumlarla karşılaşıyoruz. Canımızdan oluyoruz, insanlar taciz edeni sorgulamak yerine, kadının üstündeki kıyafeti eleştiriyor, o saatte ne işi vardı diyor."

TACİZE HAYIR, TECAVÜZ MEŞRULAŞTIRILAMAZ

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, "N.Y. olaydan üç hafta önce Şule'nin canına kıydığı yerde çalışıyormuş. Şule'nin Instagram'ındaki fotoğrafının altına 'senin yerine ben ölmüş olabilirdim' deyip, tacize hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz etiketiyle paylaşımda bulundu. Şüpheliler, çalışanları ile abi-kardeş ilişkisi içinde olduklarını ileri sürüyor. Ama bu mesaj, çalışanlarıyla işveren ilişkisinden ileri boyutta ilişkiler kurduklarını gösteriyor" dedi.

Kaynak: haberinburada