Sele Kapılan Aracını Elleriyle Tutmaya Çalışan Sürücü, Anbean Kamerada!
Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Hakkari'den Acı Haber! 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı
Başkan Cengiz: Doğru Bildiğimiz Yolda İlerleyerek Yine Kazanacağız
Tofaş'ı Rahat Geçen Fenerbahçe, Şampiyonluk Unvanını Korudu
Fenerbahçeli Dirar, Hocası Şans Verirse Dünya Kupasında Oynayacak
Seçime 10 Gün Kala Son Anket Paylaşıldı! Erdoğan'a Kötü Haber
20. Kattan Düşüp Ölen Şule'nin Arkadaşı Konuştu, Mahkeme Harekete Geçti
Tebriz-Van Arası Tren Bileti 55 Lira Olacak
Bakan'dan Belediye Başkanlarına: Bazıları Var Ki Tam Dayaklık!
Benfica, Beşiktaş'a Unutulmayacak Kazığı Attı
Son Dakika! Adil Öksüz'ün Eşi Abd'de Görüntülendi
Erdoğan'nın 'adaylığı Yanlış' Dediği Demirtaş, Twitter'dan Cevap Verdi
Ekonominin Patronundan Ohal Yorumu: Yatırımları Olumsuz Etkiledi
Şafak Baskınında Lüks Villadan Çıkanlar Polisi Şoke Etti!
Terim'in Çok İstediği Futbolcu, Küme Düşmemeye Oynayan Takımı Seçti
Taciz Haberiyle Gündeme Gelen Talat Bulut'u Savunan Fatma Girik Heyecandan Savundum Diyerek Geri Adım Attı
Ece Erken Arkadaşının Eşarp Markası İçin Tesettürlü Pozlar Verdi
Şiddet Davasında Flaş Gelişme! Davayı Geri Çekti
Transferde Yılın Bombası Patlıyor

20. kattan düşüp ölen Şule'nin arkadaşı konuştu, mahkeme harekete geçti

20. KATTAN DÜŞÜP ÖLEN ŞULE'NİN ARKADAŞI KONUŞTU, MAHKEME HAREKETE GEÇTİ

Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitiren genç kızın aynı iş yerinde çalışan arkadaşı, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Onun yerine ben ölmüş olabilirdim" diyerek yaşanların sürpriz olmadığını ima etti

Tarih : 14 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : 20. Kattan Düşüp Ölen Şule'nin Arkadaşı Konuştu, Mahkeme Harekete Geçti(10/10)6

Ankara'da bir plazanın 20'nci katında düşerek yaşamını yitiren 23 yaşındaki Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisi Şule Çet'le aynı yerde çalışan N.Y. adlı gencin Instagram'da yaptığı "Onun yerine ben ölmüş olabilirdim" paylaşımı mahkemeye delil olarak sunuldu.

LÜKS PLAZALARIN BİRİNDEN DÜŞEN GENÇ KIZ İÇİN YENİ İDDİA

Gazi Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Şule Çet'in Ankara'nın lüks plazalarından birinin 20. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni iddia.Aynı işyerinde Şule'den 3 hafta önceye kadar çalışıp ayrılan N.Y. adlı genç kızın çığlığı yürek burktu.

ÖLÜMÜNDEN DUYDUĞU ÜZÜNTÜYÜ INSTAGRAMDA PAYLAŞTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre şüpheli Ç.A.'nın yanında çalışırken 3 hafta önce işi bırakan N.Y., Şule'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü ve bazı şüpheli noktaları Instagramda yazıya döktü. N.Y.'nin "tacize hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz" etiketiyle paylaştığı mesajı özetle şöyle:

İNSANLAR TACİZ EDEN YERİNE KADINI ELEŞTİRİYOR

"Üç hafta önce Şule'nin canına kıyıldığı yerde ben çalışıyordum. Ama bazı durum ve rahatsızlıklardan ötürü işi bıraktım. Bazen önsezilerim bana yön verir. Bugün haberi yapılan kişi ben olabilirdim. Bugün Şule'nin yerine ben ölmüş olabilirdim. Sen de olabilirdin. Görmezden gelme duyur, susma! Türkiye'de kadın olmak o kadar zor ki! Öyle iğrenç durumlarla karşılaşıyoruz. Canımızdan oluyoruz, insanlar taciz edeni sorgulamak yerine, kadının üstündeki kıyafeti eleştiriyor, o saatte ne işi vardı diyor."

TACİZE HAYIR, TECAVÜZ MEŞRULAŞTIRILAMAZ

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, "N.Y. olaydan üç hafta önce Şule'nin canına kıydığı yerde çalışıyormuş. Şule'nin Instagram'ındaki fotoğrafının altına 'senin yerine ben ölmüş olabilirdim' deyip, tacize hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz etiketiyle paylaşımda bulundu. Şüpheliler, çalışanları ile abi-kardeş ilişkisi içinde olduklarını ileri sürüyor. Ama bu mesaj, çalışanlarıyla işveren ilişkisinden ileri boyutta ilişkiler kurduklarını gösteriyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 20  Kattan  Düşüp  Ölen  Şule  Nin  Arkadaşı  Konuştu  Mahkeme  Harekete  Geçti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER