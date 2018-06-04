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2 sapık, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunurken yakalandı

2 SAPIK, ZİHİNSEL ENGELLİ KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNURKEN YAKALANDI

Kocaeli'de, 2 sapık, bir binanın bodrum katında zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunurken yakalandı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : 2 Sapık, Zihinsel Engelli Kıza Cinsel İstismarda Bulunurken Yakalandı(6/10)2

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir binanın bodrum katında zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ENGELLİ KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNURKEN YAKALANDILAR

Çayırova'da dün, binanın kömürlük olarak kullanılan bodrum katına bir genç kız ile birlikte giren kişileri gören bina sakinleri, şüphelenerek polise haber verdi. Binaya gelen polis, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunan E.K. ve M.Ö.'yü yakaladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. E.K. suçunu itiraf ederken, engelli kızın isteği ile cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti. E.K. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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