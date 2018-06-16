HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, rol aldığı dizinin setinde çalışan 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla gündemde olan Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda kız arkadaşıyla görüntülendi. Dış hatlar terminalinde görüntülenen ikiliden ünlü oyuncu, muhabirleri fark edince eliyle işaret yaparak tepki gösterdi.

"B VE C PLANIMIZ VAR"

Yanındakinin kız arkadaşı olduğunu ve kendisini yolcu etmeye geldiğini belirten Bulut, hakkındaki iddialarla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Bulut, "Trollerin zararını çekiyorum, onların işi. Sokakta olumsuz bir şey yok. Ben ne olduğunu biliyorum, yakında herkes de öğrenecek. Ortak açıklama yapan yapımcıları ve yönetmenleri tanımıyorum. Yapımcı tarafından tebliğ edilen bir şey yok. Yargıyı bekleyelim, B-C planımız var." dedi.

Kaynak: haberinburada