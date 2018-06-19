'varsa Böyle Bir Terbiyesizlik Yapan Karşısında Beni Bulur'
Aykut Kocaman, Gelen İlk Teklifi Reddetti
Ağzına Gaz Bombası İsabet Eden Filistinli, Seyahat İzni Bekliyor
18 Bin Sağlık Personelinin Yerleştirme İşlemi Tamamlandı! Tıkla, Öğren
Ysk, 24 Haziran'da Çay Bahçeleriyle İlgili Kararını Verdi
Dünya Kupasında Günün İlk Maçı Başladı
Ünlü Futbolcu Evra: Ronaldo Evine Çağırırsa Sakın Gitmeyin
Müge Anlı'dan Minik Leyla İçin Tüyler Ürperten Senaryo
Fenerbahçeli Wanamaker Kıymete Bindi, 5 Nba Takımı İstiyor
Alişan'a Güllü Mumlu Doğum Günü Sürprizi
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı İçin Resmi Teklif Geldi
Türkiye'nin Münbiç'ten Sonraki Yeni Hedefleri Belli Oldu
Beşiktaş'la Anlaşamayan Guti, 2 Yıllık Yeni İmzayı Attı
Babasını Dövüp, Annesini Bıçaklamasının Bedeli 50 Bin Lira!
Seçime Günler Kala İki Anket Sonucu Birden Yayınlandı
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olay Sonrası Bakanlıktan İlk Adım Geldi
Bağ-Kur Borçlanmasıyla İlgili Başbakan Noktayı Koydu!
Ramazan Ayında 41 Kız Çocuğuna Tecavüz!
Süper Ligin Yeni Takımı, 3 Yıldır Sakat Olan Veli'yi İstedi
Efsane Golcü, Neymar'la Fena Dalga Geçti

18 bin sağlık personelinin yerleştirme işlemi tamamlandı! Tıkla, öğren

18 BİN SAĞLIK PERSONELİNİN YERLEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANDI! TIKLA, ÖĞREN

ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : 18 Bin Sağlık Personelinin Yerleştirme İşlemi Tamamlandı! Tıkla, Öğren(7/10)3

Sağlık Bakanlığı'nın açtığı 18 bin personel kadrosu için tercih işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 04-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmişti. ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı.

Sonuçlar için tıklayın

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları açıklandığı takdirde adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 18  Bin  Sağlık  Personelinin  Yerleştirme  İşlemi  Tamamlandı  Tıkla  Öğren    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER