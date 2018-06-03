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15 TEMMUZ'UN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! KÜLLİYE'NİN ETRAFINA BOMBA YAĞMIŞ


15 Temmuz'un Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı! Külliye'nin Etrafına Bomba Yağmış
Tarih : 03 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : 15 Temmuz'un Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı! Külliye'nin Etrafına Bomba Yağmış(8/10)4

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağının savaş uçakları tarafından bombalanmasına ait yeni görüntüler dava dosyasına girdi.

GÖRÜNTÜLER MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ve ekindeki görüntüler, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

BİRER DAKİKA ARAYLA ATILIYOR

Jandarma Genel Komutanlığının açık otoparkındaki yüksek çözünürlükteki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Külliye kavşağına birer dakika arayla iki bomba atılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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