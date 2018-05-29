15 TEMMUZ'UN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI FETÖ'DEN BÖYLE TEMİZLENMİŞ
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında darbecilerin komuta merkezlerinden biri olan Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahının olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.
İDDİALARI YALANLANDI
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen rapor, darbecilerin karargahtaki cunta faaliyetinin detaylarını göz önüne seriyor.
Mahkeme huzurundaki savunmalarında silah kullanmadıklarını, komuta katına çıkmadıklarını ve polisle çatışmaya girmediklerini iddia sanıkları yalanlıyor.
Bilirkişilerce hazırlanan görüntü analiz raporunun ekinde yer alan 1,5 terabaytlık görüntülerde, karargahta görevli olmamasına rağmen dış birliklerden çok sayıda istihbaratçı subay ve astsubayın araçlarla karargaha gelmesiyle cunta faaliyeti başlıyor.
Dışarıdan gelen askerlerle karargahtaki darbe yanlısı askerlerin toplantı yapmasının ardından cephanelikten silah ve mühimmat alan cuntacıların karargahın kritik noktalarını tuttukları görüntülere yansıyor.
DARBECİLERE DESTEK İÇİN GELMİŞLER
Kendilerine karşı çıkacağı düşünülen general rütbesindeki askerlerin aralarında olduğu bir grup, darbeciler tarafından derdest edilerek etkisiz hale getiriliyor.
İlerleyen saatlerde darbecilere destek için Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayında zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçları karargaha geliyor.
VATANDAŞLAR VURULUYOR
Bu sırada darbecileri engellemek isteyen çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahı önünde toplanmaya başlıyor.
Darbecilerin tehdidine rağmen dağılmayan halka cuntacıların kontrolündeki helikopterlerden ateş açılması ve çok sayıda vatandaşın vurulma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyor.
Görüntülerin devamında, darbenin püskürtülmesine rağmen teslim olmamak için direnen darbecilere jandarma ve özel harekat timleri operasyon düzenliyor.
Polislerle çatışmaya giren darbecilerden bazılarının vurularak etkisiz hale getirilmesinden sonra diğer darbeciler ellerini kaldırıp tek sıra halinde karargahtan çıkarak polislere teslim oluyor.
Kaynak: haberinburada
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