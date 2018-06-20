15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE ASILAN POSTER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 14.00 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in posteri asıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in posteri asıldı. Posterin asılmasının ardından Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLER TARAFINDAN KALDIRILDI
Bir süre köprüde dalgalanan poster daha sonra kaldırıldı. Olayın ardandan köprüde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.
İşte o görüntüler;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Resti Çekti, Bm İnsan Hakları Konseyinden Ayrıldı
- 78 Yaşındaki Adam, Genç Anneyi Taciz Ederken Gizli Kameraya Yakalandı
- Tecavüze Uğrayan Küçük Kız Büyüyüp Polis Oldu, İntikamını Aldı
- Cumhurbaşkanı, Kendisine Seslenen Genci Azarladı: Efendim Diyeceksin!
- Google Artık Ne Zaman Öleceğimizi De Hesaplıyor!
Bu Haberle İlgili Yorumlar