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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan poster polisi harekete geçirdi

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE ASILAN POSTER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 14.00 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in posteri asıldı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Asılan Poster Polisi Harekete Geçirdi(5/10)1

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in posteri asıldı. Posterin asılmasının ardından Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER TARAFINDAN KALDIRILDI

Bir süre köprüde dalgalanan poster daha sonra kaldırıldı. Olayın ardandan köprüde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

İşte o görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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