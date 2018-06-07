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15 Dakika Aralıksız Çakan Şimşekler Gecenin Karanlığını Beyaza Boyadı
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15 dakika aralıksız çakan şimşekler gecenin karanlığını beyaza boyadı

15 DAKİKA ARALIKSIZ ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECENİN KARANLIĞINI BEYAZA BOYADI

Bursa'da iftar saatinde başlayan 15 dakikalık sağanak yağış hayatı felç etti. Ardı ardına çakan şimşekler gecenin karanlığını bir anda beyaza boyadı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : 15 Dakika Aralıksız Çakan Şimşekler Gecenin Karanlığını Beyaza Boyadı(9/10)5

Bursa'daki 15 dakikalık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ardı ardına çakan şimşekler gecenin karanlığını beyaza boyadı.

15 DAKİKALIK SAĞANAK YAĞIŞ HAYATINI FELÇ ETTİ

Bursa'da iftar saatinde yağan sağanak yağış 15 dakika içerisinde hayatı felç etti. Yıldırım Mahallesi'nde su basan evlerin yardımına itfaiye ve Büyükşehir ekipleri yetişti.

ŞEHRİN ÜST KESİMİNDEKİ YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji yetkilileri yağmurun 15 dakikalık bir sistem geçişi olduğunu ifade ederken, şehrin üst kesimlerinde yollar göle döndü. Ardı ardına çakan şimşekler ise Bursa'yı beyaza boyadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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