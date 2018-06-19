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14 yaşındaki kıza cinsel istismardan 24 kişi gözaltına alındı

14 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMARDAN 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan, aralarında polis memurunun da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Kendisi ile birlikte olanları teşhis eden küçük kız, ilk kez 11 yaşından beri istismara uğradığını söyledi.

Tarih : 19 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismardan 24 Kişi Gözaltına Alındı(8/10)4

Antalya'da, S.A. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla, aralarında polis memurunun da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Kendisi ile birlikte olanları teşhis eden S.A, ilk kez 11 yaşından beri istismara uğradığını söyledi.

ANNE, 14 YAŞINDAKİ KIZININ KARNININ BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE DOKTORA GÖTÜRDÜ

Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.A.'nın polis memuru annesi A.B., kızının karnının büyüdüğünü fark edince doktora götürdü. Doktor kontrolünde kızının hamile olduğunu öğrenip, şok yaşayan anne, şikayetçi oldu.

İLK KEZ 11 YAŞINDA İSTİSMARA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. Pedagog eşliğinde başına gelenleri anlatan S.A., ilk kez 11 yaşında istismara uğradığını söyledi.

24 CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, S.A.'nın ifadesi doğrultusunda 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. S.A., kendisi ile birlikte olanları teşhis ederken, anne A.B. de gözaltına alınan 24 şüpheliden şikayetçi oldu. Aralarında polis memurunun da bulunduğu şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

24 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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