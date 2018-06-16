Tekirdağ'da 13 yaşındaki çocuk, lunaparkta bulunan balerin aracından düşerek hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

BULUNDUĞU KOLTUKTAN BİR ANDA FIRLADI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana gelen olayda, bayram nedeniyle lunaparka eğlenmek için giden 13 yaşındaki M.B. balerin aracına bindi. Balerin aracına binerek bir süre eğlenen ve özürlü olduğu iddia edilen M.B. bulunduğu koltuktan bir anda fırladı.

3 METRE HAVALANARAK YERE DÜŞTÜ

Fırlamanın etkisiyle yaklaşık 3 metre havalanarak yere düşen çocuk hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çocuğun balerin aracından fırladığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada