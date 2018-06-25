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12 Yaşındaki Kızın Kapısına Dayanıp Cinsel Organını Gösteren Sapık, 14 Gün Sonra Yakalandı

12 YAŞINDAKİ KIZIN KAPISINA DAYANIP CİNSEL ORGANINI GÖSTEREN SAPIK, 14 GÜN SONRA YAKALANDI

Sultangazi'de sapık komşu, 12 yaşındaki çocuğa evde yalnız olduğu sırada kapısına dayanıp cinsel organını gösterip taciz etmişti. Kapıyı zorlamaya çalışan sapık, kaçtıktan 14 gün sonra yakalandı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : 12 Yaşındaki Kızın Kapısına Dayanıp Cinsel Organını Gösteren Sapık, 14 Gün Sonra Yakalandı(6/10)2

Sultangazi'de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunan Ramazan Y. polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ramazan Y., tutuklandı.

12 YAŞINDAKİ KIZI EVDE YALNIZKEN TACİZ ETMİŞTİ

Gazi Mahallesi'nde 9 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda 12 yaşındaki H.E isimli kız çocuğu evde yalnız olduğu sırada kapısına gelen eski komşu Ramazan Y., tarafından cinsel saldırıya uğramıştı.

EVE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞAN SAPIĞI KÜÇÜK KIZ KAYDETMİŞTİ

Eve girmeye çalışan Ramazan Y.'yi ve tacizlerini küçük çocuk cep telefonuyla kaydetmişti. Küçük kıza cinsel organını gösteren sapığı küçük kız cep telefonuyla kaydedip durumu annesine de bildirmişti. Şikayet üzerine polis ekipleri Ramazan Y'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

ÖZEL EKİP 14 GÜNDE YAKALADI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kameradaki Ramazan Y'nin yakalanması için özel ekip kurdu. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip olayın yaşandığı mahallede, zanlının gidebileceği muhtemel yerleri ve görüşebileceği yakın çevresini takibe aldı. Kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı ev tespit edildi.

"ALKOLLÜYDÜM BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Cebeci Mahallesi'ndeki eve 23 Haziran Cumartesi günü baskın düzenleyen polis, Ramazan Y.'yi 14 gün sonra gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ilk ifadesinde "Alkollüydüm hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen Ramazan Y., "cinsel taciz" suçuyla tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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