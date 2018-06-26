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12 Gün Önce Kaybolan Leyla İle İlgili Erzurum'dan Gelen İhbar Polisi Harekete Geçirdi

12 GÜN ÖNCE KAYBOLAN LEYLA İLE İLGİLİ ERZURUM'DAN GELEN İHBAR POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Ağrı'da 12 gün önce dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir için Erzurum'dan yapılan ihbar polisi harekete geçirdi. Yapılan arama çalışmasında ne Leyla'ya ne de ihbara konu şüpheli şahsa ulaşılamadı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : 12 Gün Önce Kaybolan Leyla İle İlgili Erzurum'dan Gelen İhbar Polisi Harekete Geçirdi(6/10)2

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 12. günün sonunda da sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Erzurum'da kayıp Leyla'nın görüldüğü şeklindeki bir ihbar ise polisi alarma geçirdi. Yapılan arama çalışmasında ne Leyla'ya ne de ihbara konu şüpheli şahsa ulaşılamadı.

LEYLA'YI BULMAK İÇİN 12 GÜNDÜR ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 12 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

ERZURUM'DAN LEYLA İLE İLGİLİ POLİSE İHBAR GELDİ

Leyla'nın Erzurum'da görüldüğüne dair bugün saat 20.00 sıralarında polise ihbar gitti. İhbarda Ağrı'da kaybolan Leyla'ya çok benzeyen bir çocuğun Erzurum'da Menderes Caddesi üzeri Daşhan civarında kısa boylu, deri montlu bir adamın yanında olduğu belirtildi.

POLİS, DAŞHAN CİVARINDA UZUN SÜRE ARAMA ÇALIŞMASI YAPTI

Bunun üzerine Erzurum polisi bahse konu ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Çocuk Şube ekipleri ile resmi ekipler Menderes Caddesi üzeri Daşhan civarında uzun süre arama tarama çalışması yaptı. Ancak yapılan aramalarda ne Leyla'ya ne de bahse konu deri montlu şahsa rastlanılamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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