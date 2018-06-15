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1 saat süren sağanak tüm şehri felç etti

1 SAAT SÜREN SAĞANAK TÜM ŞEHRİ FELÇ ETTİ

Gümüşhane'de etkili olan sağanakta rögarlardan taşan su ile çevreden sürüklenen toprak ve çakıl yığınları nedeniyle köydeki yol ulaşıma kapandı, park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Tarih : 15 Haziran 2018, 15:50
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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Altıpınar köyünde öğle saatlerinde başlayan sağanak, taşkına neden oldu. Yağışın ardından rögarlardan taşan su, köy merkezindeki yolu kapladı. Bayramlaşmak için köy meydanında bulunan vatandaşlar da, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığındı.

KÖYLÜLER İŞ YERLERİ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN SET YAPTI

Yaklaşık 1 saat süren yağış sonucu oluşan sel, yol üzerindeki toprak ve çakılları da beraberinde sürükleyerek çevrede park halindeki araçlara hasar verdi, bazı iş yerlerini de su bastı. Köylüler küreklerle yolda biriken molozu temizlemeye çalıştı, iş yerlerinin ve diğer araçların zarar görmemesi için yola koydukları tahtayla set oluşturup, suyun yönünü çevirmeye çalıştı.

METEOROLOJİ YAĞIŞIN GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kuvvetli gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar sürebileceğini belirterek, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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