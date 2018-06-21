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1 MİLYON 486 BİN OY, 5 ASMA KİLİTLE KORUNUYOR


1 milyon 486 bin oy, 5 asma kilitle korunuyor
Tarih : 21 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : 1 Milyon 486 Bin Oy, 5 Asma Kilitle Korunuyor(10/10)6

Yurt dışında 7 Haziran'da başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirildi. Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından teslim alınan oylar, daha sonra polis eskortu eşliğinde TIR'larla Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'ne götürülerek özel depolara yerleştirildi.

60 ÜLKEDE OY KULLANILDI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 60 ülkedeki seçmenlerin kullandığı oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da muhafaza altına alındı.

Yurt dışında kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran Perşembe günü başlayan oy verme işlemi, 19 Haziran itibariyle sona erdi. Toplamda 60 ülkede kurulan 123 temsilcilikte oy kullanıldı. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı.

PARTİ TEMSİLCİLERİ GÖZETİMİNDE KORUMAYA ALINDI

Esenboğa Havalimanı'na getirilen oy pusulaları, ATO Congresium'da kapısında asma kilitlerin bulunduğu özel güvenlikli salona alındı. Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, ardından da ATO Congresium'a getirilerek muhafaza altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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